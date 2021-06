Razzismo, Alaba: «Ci inginocchieremo contro l’Italia, siamo tutti d’accordo»

Nella conferenza stampa alla vigilia di Italia-Austria, ottavo di finale degli Europei in programma domani sera alle 21, Alaba (adesso al Real Madrid) ha parlato anche del Black Live Matters.

Della partita ha detto:

Quella di domani è una partita speciale per me, per la squadra e per tutta l’Austria. A Wembley ho ottimi ricordi, sarà una partita speciale in uno stadio speciale. Giocheremo contro una squadra fantastica.