Tuttomercatoweb: Allegri si avvicina al Napoli, c’è un principio di accordo

Contatti in corso, manca ancora la fumata bianca, servono ancora alcuni giorni, ma si registra la volontà di entrambi a chiudere

Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb, la probabilità che sia Massimiliano Allegri il prossimo tecnico del Napoli è molto reale. La volontà di trovare un accordo è comune ad entrambe le parti, anzi, ci sarebbe già una base di accordo e mancherebbe solo la fumata bianca. Si va avanti a piccoli passi. Questo è quanto scrive il portale.

