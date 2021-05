Scontro tra Liga e ministero della Salute sul ritorno del pubblico agli stadi

Dialogo acceso in Spagna, con i club che chiedono l’autonomia delle comunità locali sulla decisione. La Liga tenta un’alleanza col basket per far sentire la propria voce

Sono giorni di tensione nel dialogo tra la Liga e il ministero della Salute spagnolo, che nonostante le richieste dei club non ha (ancora) accordato il ritorno del pubblico allo stadio per il finale di stagione. Le istituzioni, rappresentate dal ministro Carolina Darias, spingono per adottare quando sarà il momento un provvedimento di carattere nazionale ma nelle varie zone ci sono forti differenze di incidenza del virus.

La Liga infatti sta chiedendo con insistenza che la decisione finale in tal senso sia affidato alle comunità autonome, nel rispetto di ogni misura di sicurezza necessaria, come sta avvenendo per gli altri tipi di eventi che si stanno svolgendo in Spagna. Questo causerebbe che non tutte le squadre potrebbero contare sul proprio pubblico, ma nonostante ciò la Liga si è espressa all’unanimità sul ritorno dei tifosi laddove possibile.

Per rafforzare la propria posizione, l’associazione dei club cercherà il supporto della ACB, cioè il campionato spagnolo di basket, definita dalla Liga “altra grande vittima di questo provvedimento che consideriamo discriminatorio e incoerente”.