Sconcerti: «In una società silenziosa come la Roma, Mourinho può coprire tanti vuoti»

A TMW Radio: “Non vincere dal 2017 non è troppo. Ci sono società che non vincono da cinquant’anni e allenatori in Serie A che non hanno mai vinto. Per me è una bella scelta”

L’editorialista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, è intervenuto a Stadio Aperto, su TMW Radio per commentare l’arrivo di Mourinho alla Roma.

“Vorrei sottolineare che Friedkin sta dimostrando una dote americana, come Saputo ed Elliott, cioè di saper fare scelte in silenzio. Commisso non è americano non a caso, è nato in Italia. La scelta è molto forte, importante e più che giusta direi corretta. In una società silenziosa una personalità come quella di Mourinho può coprire tanti vuoti e necessità. Poi c’è l’aspetto tecnico: non vincere dal 2017 non è poi troppo… Ci sono società che non vincono da cinquant’anni e allenatori in Serie A che non hanno mai vinto. Per me è una bella scelta e non a caso a Roma è stata accolta con entusiasmo”.