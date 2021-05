Perché sprecarsi a vincere la Champions se con la promozione in Premier si può guadagnare il doppio?

Calcio e Finanza mette in luce il paradosso economico: una neopromossa in Inghilterra se non retrocede arriva a incassare più di 300 milioni. La Champions vale 130 milioni, non di più

Tutti a parlare di Superlega, quando c’è già un super-campionato che surclassa tutto, anche a livello economico. La Premier League è la vera gallina dalle uova d’oro del calcio. Che scatena sproporzioni anche paradossali, come quella messa in luce da Calcio e Finanza: una neopromossa nel massimo campionato inglese può arrivare a guadagnare più del doppio della squadra che vince la Champions League.

Secondo uno studio realizzato (per la scorsa stagione) da Deloitte, i club che salgono dalla Championship (la serie B inglese) alla Premier possono incassare 95 milioni di sterline (circa 110 milioni di euro) in più a stagione, grazie al sistema di distribuzione dei diritti televisivi. Ma, scrive CF, a questi devono aggiungersi i 75 milioni di sterline (87 milioni di euro) di paracadute in caso di retrocessione immediata al primo anno. Cioé: se vieni promosso e l’anno successivo retrocedi incassi 170 milioni di sterline (circa 196 milioni di euro).

Ma non è finita. Perché nel caso in cui invece la neopromossa si salvasse “i ricavi potrebbero crescerebbe fino a 290 milioni di sterline in più (334 milioni di euro).

Laurearsi campioni d’Europa porta nelle casse dei club fino a quasi 130 milioni di euro, non di più. Lo scorso anno, il Bayern Monaco ha incassato 125,4 milioni.