Nessun bando, solo un rinnovo miliardario: la Premier si tiene stretta il tesoro dei diritti tv

Accordi rinnovati per circa 4,7 miliardi di sterline con Sky Sports, BT Sport, Amazon Prime Video e BBC Sport. Una nuova asta avrebbe potuto peggiorare le cose

Nessun bando o sottobando, nessuno spacchettamento. Nessuna battaglia a colpi di lettere e ricorsi. La Premier League si tiene stretta il suo tesoro miliardario dei diritti tv, approvando all’unanimità un rinnovo di tre anni degli accordi precedenti con Sky Sports, BT Sport, Amazon Prime Video e BBC Sport.

La Premier ha spiegato la decisione “alla luce dell’impatto dannoso dell’emergenza Coronavirus su tutta la piramide del calcio inglese, ed è riuscita a “dimostrare al governo ragioni eccezionali e convincenti per arrivare a questa soluzione”. Il governo britannico infatti ha il potere di bloccare gli accordi diretti per motivi di concorrenza. Ma non l’ha fatto, temendo che aprire nuove aste avrebbe abbassato il valore.

1,5 miliardi di sterline nella piramide per un periodo di tre anni. L'impegno è stato mantenuto e sarà integrato da ulteriori 100 milioni di sterline di finanziamento. Questi 100 milioni aggiuntivi saranno forniti nei prossimi quattro anni ed estenderanno il supporto alle aree della comunità calcistica più vulnerabili.

Richard Masters, amministratore delegato della Premier League, ha dichiarato:

«Sky Sports, BT Sport, Amazon Prime Video e BBC Sport sono partner eccellenti e forniscono una copertura e una programmazione fantastiche per portare la nostra competizione ai fan del Regno Unito».