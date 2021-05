Mille tifosi per Inter-Udinese: accolta la richiesta della Lega

La Lega ha spinto affinché la premiazione dei nerazzurri avvenisse davanti al pubblico, anche se ristretto. Gli spettatori saranno ospiti del club

Le autorità hanno approvato una deroga per consentire la presenza di mille tifosi alla sfida tra Inter e Udinese. La Lega Serie A infatti aveva presentato la richiesta per premiare i nerazzurri davanti al pubblico per lo scudetto vinto.

I mille tifosi saranno ospiti del club, tra cui dipendenti, sponsor e famiglie dei calciatori; pertanto non ci saranno biglietti in vendita.