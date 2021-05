Marotta: «Se i Fondi si ripresenteranno l’Inter sarà di nuovo pronta a negoziare»

Ai microfoni di Sky Sport, prima di Inter-Sampdoria, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato anche di Fondi e di Serie A. Fino ad un certo punto della stagione l’Inter ha votato a favore dei Fondi, poi, ad un certo punto, a causa del progetto Superlega, si è tirata indietro. A Marotta è stato chiesto se è ancora possibile percorrere quella pista e se il club potrebbe cambiare opinione. Questa la sua risposta:

«Il concetto è stato molto strumentalizzato. Abbiamo dato apertura a negoziare con i fondi come tanti altri, ma la disponibilità vuol dire negoziare delle condizioni, quelle negoziate non erano quelle che l’Inter riteneva di considerare positive e c’è stata un’interruzione. E’ chiaro che se in un momento di difficoltà si presentano i fondi vuol dire avere qualcuno che ti dà una grossa mano. Se i fondi si ripresenteranno, naturalmente, tutto sarà rinegoziato, ma sempre nell’interesse del club».