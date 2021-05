L’Atalanta passeggia a Parma, il Benevento perde lo scontro diretto col Cagliari

I nerazzurri vincono 5-2 e si confermano al secondo posto. La squadra di Inzaghi vede pericolosamente la retrocessione. 1-1 tra Verona e Torino

L’Atalanta si conferma al secondo posto in campionato dopo aver battuto senza problemi il Parma. Al Tardini la squadra di Gasperini non gioca al solito ritmo infernale ma crea comunque tanto e non perde mai il controllo della partita. Il vantaggio lo firma Malinovskyi con la solita conclusione da fuori area, ad inizio ripresa arriva il raddoppio di Pessina; il terzo gol è di Muriel, con Brunetta che accorcia le distanze subito dopo. C’è ancora tempo per la doppietta del colombiano e le reti di Sohm e Miranchuk, per il 2-5 finale.

Al Vigorito, Benevento e Cagliari si affrontavano in un delicatissimo scontro diretto, tra terzultima e quartultima divise da un solo punto. A prevalere sono i sardi per 3-1, con una formazione obiettivamente più attrezzata per la permanenza in Serie A. Apre le marcature Lykogiannis dopo un minuto di gioco con un gran tiro dalla distanza. Lapadula pareggia i conti al quarto d’ora, ma nel secondo tempo i rossoblù tornano avanti con Pavoletti di testa. Nel finale rigore tolto giustamente col VAR al Benevento per un contatto tra Asamoah e Viola, il Cagliari la chiude nei minuti di recupero con il gol del solito Joao Pedro.

Succede tutto negli ultimi minuti tra Verona e Torino: all’85’ il gol di Vojvoda, all’88’ il pareggio di Dimarco.