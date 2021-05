Il responsabile medico dell’Inter: “E’ stata la stagione più difficile. Abbiamo fatto 5mila tamponi”

Qual è stato il rapporto con i calciatori?

“A loro va un grande merito. Sono diventati degli esperti in materia, mi sono trovato a confrontarmi con loro sul tema pandemia e li ho trovati in linea generale preparatissimi. Dico di più: non c’è categoria al mondo, neppure noi medici, che si è sottoposta a uno screening così accurato come il calcio. Sarà bene non disperdere questo tesoro: quanto fatto può essere materiale scientifico da approfondire in futuro, oltre che un modello da seguire. In ogni caso, nel prossimo campionato i giocatori continueranno a essere monitorati. Ma al via del campionato tutti saranno vaccinati”.