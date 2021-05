Gazzetta: Mancini impressionato da Politano, ora è lui il favorito per gli Europei

Oggi arriveranno le convocazioni di Roberto Mancini per l’Europeo, che diventeranno poi definitive il 2 giugno. Le scelte sono legate in una certa misura alle questioni di infermeria. Ma che potrebbero riservare una sorpresa: la convocazione di Matteo Politano. La Gazzetta dello Sport scrive:

“Anche nel reparto offensivo le scelte sono legate all’infermeria. Per la precisione, al recupero di Raspadori che ieri però non ha registrato progressi. Improbabile che domani possa essere titolare contro il Portogallo nei quarti di finale dell’Europeo Under 21. Mancini crede nel talento e nella freschezza del ragazzo, da spendere magari nel finale di una partita chiusa. Per l’abilità negli spazi stretti e l’entusiasmo dell’età, potrebbe arrivare la favola di Pablito Rossi. Il ct è disposto ad aspettarlo, ma i convocati in non perfette condizioni cominciano a diventare un po’ troppi. L’azzardo potrebbe essere eccessivo. Per questo, più probabilmente, Mancini deciderà di rinunciare al talento del Sassuolo. Il sostituto scelto dovrebbe essere Politano e non Kean. Questa è la novità di giornata. L’ingresso prepotente del napoletano (2 gol) nel test di Cagliari, ma anche il suo bel finale di stagione, hanno impressionato il ct. Al contrario Kean ha steccato, soprattutto da centravanti e ha perso il ruolo di jolly offensivo di scorta a vantaggio del rifiorito Bernardeschi. A questo punto, si è liberato un posto in fascia per Politano che ha sempre dimostrato di saper dare il massimo anche a partita in corso. Virtù preziosa in un torneo di match ravvicinati”.