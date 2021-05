Euro 2020, dove vederlo in tv in Italia e nel mondo

Grazie a un accordo con UEFA, Sky trasmetterà tutti i 51 match del torneo in diretta, di cui 24 in esclusiva. Rai Sport, invece, ne trasmetterà in chiaro e in diretta 27

Il 12 giugno l’Italia inaugurerà Euro 2020, la prima edizione itinerante degli Europei di calcio, affrontando la Turchia allo Stadio Olimpico di Roma.

Grazie a un accordo con UEFA, Sky trasmetterà tutti i 51 match del torneo in diretta, di cui 24 in esclusiva. Sky Sport garantirà una copertura totale dell’evento, con Diretta Gol per non perdersi neanche un match, l’interattività e sempre più tecnologia, la possibilità di seguire il torneo in mobilità grazie a Sky Go e in streaming su NOW TV.

Rai Sport, invece, trasmetterà in chiaro e in diretta 27 delle 51 partite in programma (con, ovviamente, tutti i match dell’Italia).

Le partite di UEFA EURO 2020 saranno inoltre trasmesse in tutto il mondo grazie alle emittenti partner ufficiali della UEFA. Di seguito le emittenti partner locali di UEFA EURO 2020. Controlla i palinsesti delle emittenti per tutti i dettagli sulle partite.