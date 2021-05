De Napoli: “Maradona e Van Basten erano fondamentali, non Ibrahimovic a 40 anni”

Nando De Napoli, ex centrocampista di Napoli e Milan, ha rilasciato un’intervista a TuttoMercatoWeb di cui si riporta un estratto.

Sono stati recuperati gli attaccanti e Gattuso ha fatto un bel lavoro. Mi dispiace che sia stato criticato però credo che si sia anche preso la sua rivincita. Da quel che si dice De Laurentiis dopo Verona aveva già preso la decisione. Del resto è lui il capo ed è giusto faccia ciò che vuole, del resto è anche vero che ha portato il Napoli dalla C alla Champions. È giusto che decida lui.

Credo che Spalletti abbia anche tanta voglia di ricominciare. Dopo anni che non lo vedo in tv mi farebbe anche piacere riascoltarlo, è uno che ha parlato poco in questo periodo. Ma soprattutto è preparato, ha vissuto l’ambiente di Roma che è caldo, quello di Napoli idem.

Allegri è un vincente, ma bisogna vedere se andrà o meno alla Juve. In ogni caso per l’ambiente di Napoli che vuole vincere lo scudetto serve un allenatore preparato e esperto e Allegri e Spalletti andrebbero bene.

Ibrahimovic è importante ma a 40 anni non fondamentale. Io ho giocato con Maradona e Van Basten e di loro si sentiva la mancanza. Ibra si fa sentire come personalità in campo e nello spogliatoio ma ripeto ha 40 e si può farne a meno.