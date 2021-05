CorSport: Sarri è rimasto spiazzato dall’annuncio di Mourinho alla Roma

Per il tecnico di Figline era pronto un contratto di 4 anni a 3,5 milioni netti a stagione. La pista che portava a lui era concreta

Ieri la Roma ha annunciato che l’allenatore, dalla prossima stagione, sarà Mourinho. Ma la pista Sarri, portata avanti fino a pochi giorni fa, era concreta, scrive il Corriere dello Sport.

“La pista Sarri era molto concreta ma è stata abbandonata all’improvviso quando si è creata l’occasione di riportare in Italia il vincente per eccellenza. A Figline anzi raccontano che Sarri sia rimasto spiazzato dalla scelta della Roma. Era pronto un contratto di 4 anni (non 3) a 3,5 milioni netti a stagione”.