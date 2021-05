CorSport: Napoli-Verona, sul ritorno in campo di Koulibaly si deciderà all’ultimo momento

Dipenderà dai progressi quotidiani del senegalese, che continua le terapie e il lavoro in palestra

Il Corriere dello Sport non esclude il ritorno in campo di Koulibaly per l’ultima di campionato del Napoli contro il Verona. Sarà una decisione presa all’ultimo momento, scrive il quotidiano, in base ai progressi del senegalese, ancora alle prese con l’infortunio rimediato contro il Cagliari. Ieri era ancora alle prese con terapie e palestra.

