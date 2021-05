Corriere: Lazio-Inzaghi futuro incerto. Lotito sogna Allegri, più praticabile la pista Sarri

Se il derby dovesse andare male, l’intesa per il rinnovo potrebbe non arrivare. Il patron ha incontrato l’ex Juve, ma l’ingaggio e le ambizioni sono proibitive. Nessun contatto con Sarri

Il derby potrebbe essere fatale per il rinnovo di Inzaghi con la Lazio. Lo scrive il Corriere Roma.

La firma, finora, è slittata.

“Ora il tempo stringe e non si può escludere che l’intesa non arrivi mai”.

Se non dovesse andare in porto la trattativa, a chi potrebbe rivolgersi Lotito? Il presidente biancoceleste ha un sogno: Allegri, che però è complesso. Più praticabile la pista Sarri.

“Certo è che, dopo l’avvento di Mourinho sulla panchina della Roma, la Lazio non potrebbe permettersi una scelta alternativa a Simone che non sia di primissimo piano: i tifosi la prenderebbero molto male. Lotito è amico di Allegri, che ha incontrato a pranzo anche assieme alla compagna Ambra, ma ipotizzare Max sulla panchina biancoceleste è arduo, sia per l’ingaggio che per le ambizioni. Più praticabile la pista Sarri, sedotto e abbandonato proprio dai giallorossi: non ci sono stati contatti tra le parti, però l’ex tecnico della Juventus ha voglia di tornare in pista e sarebbe pronto a parlarne con Lotito”.