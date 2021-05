Barak salterà la sfida col Napoli per squalifica

Il centrocampista del Verona non sarà a disposizione di Juric per l’ultima giornata di campionato. Squalificati anche Brozovic, Bentancur e Soriano

Il giudice sportivo ha diffuso l’elenco dei calciatori squalificati per l’ultima giornata di campionato, tra cui c’è anche Barak che non sarà a disposizione di Juric per la partita tra Napoli e Verona.

Di seguito l’elenco completo: Francesco Acerbi (Lazio), Rodrigo Bentancur (Juventus), Marcelo Brozovic (Inter), Matteo Darmian (Inter), Diego Farias (Spezia), Bartlomiej Dragowski (Fiorentina), Vladimir Golemic (Crotone), Antonin Barak (Hellas Verona), Mitchell Dijks (Bologna), Jasmin Kurtic (Parma), Lisandro Magallan (Crotone), German Pezzella (Fiorentina), Roberto Soriano (Bologna) e Morten Thorsby (Sampdoria).