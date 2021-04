Tra i 12 club, solo nella Juventus la maggioranza dei tifosi (52%) voleva la Superlega

L’account Twitter Forza Football ha pubblicato una serie di sondaggi che – a loro dire – sono stati condotti su diecimila tifosi. Una delle domande è: sei a favore della nascita della Superlega? E hanno diviso le risposte per tifosi delle varie squadre. L’unico club coinvolto la cui tifoseria si è rivelata – secondo il sondaggio – in maggioranza favorevole alla Superlega, è la Juventus. Il 52% dei tifosi juventini interpellati, si sono mostrati favorevoli.

Per tutti gli altri club, invece, la maggioranza (o la stragrande) della tifoseria si è mostrata contraria.

Nel Real Madrid il fronte dei favorevoli alla Superlega è del 39%

Nel Milan si scende al 31%

Inter 27%

Barcellona 25%

Manchester City 22%

Chelsea 16%

Atletico Madrid 16%

Liverpool 14%

Manchester United 13%

Tottenham 13%

Arsenal 11%

Juventus the only club with a slight majority in favor of ESL. pic.twitter.com/VwK3MQkOlk

— Forza Football (@ForzaFootball) April 20, 2021