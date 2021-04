Torino-Napoli, formazioni / Osimhen titolare, in mediana Demme e Bakayoko

In difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Hysaj. In attacco Politano, Zielinski e Insigne

Il Napoli ha ufficializzato l’undici con cui scenderà in campo tra circa un’ora contro il Torino. In porta scelta obbligata con Meret. In difesa Gattuso schiera Di Lorenzo e Hysaj ai lati e, come coppia di centrali, Rrhamani e Koulibaly. Davanti, la punta è Osimhen, dietro al quale agiranno Politano, Zielinski e Insigne.

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj, Demme, Bakayoko, Politano, Zielinski, Insigne, Osimhen. All: Gattuso

Torino: Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Ansaldi; Verdi; Sanabria, Belotti. All: Nicola