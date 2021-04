Sport Insider: i diritti tv dei Mondiali 2022 assegnati a Rai e Amazon

L’annuncio su Twitter: le partite saranno visibili su Prime e la tv pubblica. Sky ancora fuori dai giochi

Saranno Rai e Amazon a trasmettere le partite dei Mondiali 2022 in programma per l’inverno 2022 e che si giocheranno in Qatar. A riferirlo è Sport Insider su Twitter, che ha indicato i vincitori del bando della FIFA. Si tratterebbe di un’altra sconfitta per Sky, che dopo aver perso i diritti per trasmettere le partite di Serie A del prossimo triennio, potrebbe dover fare a meno anche dei Mondiali.

