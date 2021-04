Mondiali 2022, la Fifa valuta l’introduzione del fuorigioco automatico

Lo ha dichiarato Arsène Wenger. Si tratta di una nuova tecnologia che invia un messaggio istantaneo al guardalinee nel caso in cui un giocatore si trovi in fuorigioco

Secondo quanto riporta il Times, la Fifa sarebbe pronta ad introdurre il fuorigioco automatico in occasione dei Mondiali 2022 in Qatar. Lo ha dichiarato Arsène Wenger, Chief of Global Football Development della Fifa.

Il fuorigioco automatico prevede l’utilizzo di una nuova tecnologia che invia un messaggio istantaneo al guardalinee nel caso in cui un giocatore si trovi in fuorigioco. A quel punto dovrebbe essere lo stesso guardalinee a valutare se il giocatore interferisce con l’azione oppure no.

Wenger ha dichiarato:

«Penso che il sistema del fuorigioco automatico possa essere pronto per il 2022. Automatico vuol dire che il segnale arriva direttamente al guardialinee, che lo riceve su un orologio, indicando se il giocatore è in fuorigioco o meno».

Ci sarebbe anche un’altra opzione, quella di un sistema semi-automatico in cui il messaggio non arriva al guardalinee ma al Var. Ma Wenger si è dichiarato più favorevole al sistema totalmente automatico, perché con l’altro i tempi si allungherebbero troppo.

«In media, bisogna attendere circa 70 secondi, talvolta 80, altre ancora più lungo prima che gli assistenti al VAR valutino una posizione. La situazione è molto difficile da apprezzare, è molto importante dal momento che vediamo troppi festeggiamenti cancellati per situazioni al margine: per questo motivo lo ritengo un passo in avanti fondamentale».

Per introdurre il nuovo sistema ai Mondiali, la FIFA dovrà comunque aspettare di avere il via libera dell’IFAB.