Neymar: “Sto trattando il rinnovo col Psg, ma non c’è fretta”

Neymar, attaccante del Paris Saint–Germain, ha parlato del suo futuro in un’intervista rilasciata a RMC Sport.

Sono in trattativa con la società ma non c’è niente di definito. Ho ancora due anni di contratto e non c’è fretta di firmare per definire il mio futuro. In questo periodo garantirò il massimo impegno per far sì che questo club possa crescere e vincere titoli. Ho già detto che qui sto bene e mi sento felice, spero di concludere quest’anno vincendo la Champions League.