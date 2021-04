Nagelsmann è il nuovo allenatore del Bayern Monaco: pagata una clausola record di 25 milioni

Succede a Flick. Il Lipsia lo lascia andare grazie ad un accordo senza precedenti per il trasferimento di un allenatore

Julian Nagelsmann passa dalla panchina del Lipsa a quella del Bayern Monaco, per una cifra record di 25 milioni di euro. La clausola rescissoria non ha precedenti per un allenatore nella storia.

Nagelsmann succede ad Hansi Flick e ha firmato un contratto quinquennale.

Julian Nagelsmann wird Cheftrainer des FC Bayern.

Vertrag von Hansi Flick wird wunschgemäß aufgelöst. 🔗 https://t.co/4krgkZGhSt — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) April 27, 2021

Con Flick si chiude un’era per il Bayern, con ben 6 titoli portati a casa, inclusa la vittoria della Champions League lo scorso anno. In attesa del settimo.

Nagelsmann è da anni considerato il papabile allenatore del Bayern. “L’FC Bayern gioca già un ruolo importante nei miei sogni”, ha detto alcuni anni fa in un’intervista a Eurosport. Da bambino e adolescente, Nagelsmann era un tifoso del Monaco, e moglie e figlio vivono già lì.

Fino al trasferimento di Nagelsmann a Monaco, la cifra massima pagata per il trasferimento di un allenatore in Germania erano i 7,5 milioni di euro per Adi Hütter dall’Eintracht Frankfurt al Borussia Mönchengladbach. A livello internazionale, Andre Villas Boas fu pagato dal Chelsea al Porto circa 15 milioni di euro.