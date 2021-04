Lo Swansea lancia lo sciopero dei social come protesta contro il razzismo

Il club gallese, dopo gli ennesimi casi di razzismo via social, ha deciso di non postare nulla per una settimana per dare un segnale contro le discriminazioni

La cronaca sportiva dell’ultimo periodo, nel Regno Unito, è piena di casi di razzismo via social. I bersagli sono quasi sempre calciatori che la sera prima hanno perso o sono stati protagonisti di prestazioni negative. Lo Swansea, che attualmente milita in Championship, è stato uno degli ultimi club ad essere colpito.

Per questo motivo, i gallesi hanno deciso di prendere posizione in modo forte contro le discriminazioni perpetrate in rete e dalle 17 di oggi (ora locale) comincerà uno sciopero dei social, che durerà per una settimana.