Lipsia, rivoluzione in vista: Nagelsmann promesso al Bayern e il direttore sportivo se ne va

I bavaresi hanno scelto il sostituto di Flick ma il Lipsia vuole 25 milioni per liberarlo. Krösche intanto ha risolto consensualmente il contratto a un anno dalla scadenza

Il Lipsia, seconda forza del campionato tedesco, si prepara ad un nuovo progetto tecnico. L’allenatore Julian Nagelsmann è il profilo più accreditato a sostituire Hans Flick sulla panchina del Bayern Monaco, con cui avrebbe già raggiunto un accordo. Ma il club del gruppo Red Bull chiede 25 milioni per il tecnico, con i bavaresi che tentennano.

Chi non crede alle coincidenze noterà come proprio nella giornata in cui vengono fuori cifre e contatti tra il Bayern e Nagelsmann, il Lipsia ha annunciato la risoluzione consensuale con il direttore sportivo Markus Krösche, che aveva un accordo fino al 2022. “Auguro il meglio al club e alla squadra e ringrazio tutti per il tempo trascorso insieme” sono le uniche parole che il ds ha fatto inserire nella nota ufficiale del club.