L’agente di Osimhen: «Ha avuto bisogno di adattarsi, ma ora sta bene soprattutto con la testa»

Il procuratore di Victor Osimhen, D’Avila, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli.

“Victor si sente molto bene dopo il gol e la prestazione di ieri. In generale sta tornando al massimo della forma e se continua così nessuno potrà fermarlo. Ha avuto bisogno di un periodo di adattamento ma ora sta bene soprattutto con la testa, è concentrato. L’obiettivo Champions League è molto importante per Victor così come per la squadra. L’alternanza con Mertens? Il rapporto tra loro è fantastico. Non ci sono problemi tra loro, aspetta il suo momento quando è in panchina. Ha un ottimo rapporto anche con Gattuso. Futuro allenatore del Napoli? In questo momento Victor non pensa al prossimo allenatore ma solo a far bene con Gattuso e con i compagni per raggiungere la Champions. Resterà a Napoli a prescindere da chi sarà l’allenatore futuro. Non pensa al fatto di esser stato pagato tanto. Sa che è un investimento importante del Napoli ma ciò non incide sulla su concentrazione. Prossime due partite sono importanti e spero il Napoli vinca”.