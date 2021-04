La Superlega è blindata: chi si tira indietro rischia cause per miliardi di sterline

Lo rivela il Telegraph: i club fondatori hanno firmato accordi vincolanti, e non possono ripensarci

Una volta dentro, non puoi più uscirne. La Superlega è per sempre. Il Manchester United, il Chelsea e altri club che potrebbero ripensare il loro coinvolgimento nella nuova competizione che ha terremotato il calcio rischiano di essere citati in giudizio per miliardi di sterline se si ritirano. Lo rivela il Telegraph.

Una fonte di una delle cosiddette “Big Six” della Premier ha confermato di aver firmato un “accordo vincolante” per iscriversi.

L’esistenza di tali accordi, resi pubblici da Florentino Perez, potrebbe significare l’impossibilità dei club di ritirarsi anche se l’indignazione che ha provocato li indurrebbe a un ripensamento.

Il ritiro senza il consenso degli altri membri potrebbe lasciarli aperti ad azioni legali. La stessa fonte ha descritto le ultime 48 ore, da quando la notizia della Superlega è stata diffusa per la prima volta, come “una tempesta di merda”.