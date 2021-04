Il Guardian: Superlega, Chelsea e City ci stanno ripensando

Il Guardian lancia la notizia: Chelsea e Manchester City stanno vacillando sull’adesione alla Superlega. L’informazione è di un dirigente di un club avvicinato per partecipare alla nuova Lega.

Per il Guardian i due club sono pronti a fare retromarcia dopo l’ondata negativa dell’opinione pubblica e la crescente pressione da parte di governi e leghe.

Tra i dodici, ce ne sarebbero sei sicuri, definiti fanatici, e altri sei che si sono uniti perché credono che andranno a migliorare dal punto di vista finanziario e sono entrati a malincuore, poco convinti. Chelsea e Manchester City sarebbero tra questi. Un’altra fonte, invece, negherebbe il dietrofront.

Anche il presidente del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach, per quel che vale, si è scagliato contro la Superlega.

Il giornalista di Politico Alex Wickham scrive che una fonte ben accreditata ha rivelato che uno dei sei club inglesi sta seriamente prendendo in considerazione l’idea di uscire dalla Superlega. Stanno accusando Liverpool e United di aver loro mentito e aver mandato tutto a puttane.

Hearing from a source with knowledge that one of the big six English clubs is now seriously considering pulling out of the Super League

They are accusing Liverpool and Manchester United — the 2 clubs leading the breakaway — of lying to them and “f***ing up”

Major split in ESL

