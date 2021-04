La Juventus vince e va a meno uno dal Milan. Il Cagliari riapre la zona retrocessione

3-1 dei bianconeri al Parma, Agnelli in tribuna. I sardi vincono a Udine e risucchiano Benevento e Torino che pareggiano

La Juventus soffre in avvio, poi batte il Parma 3-1 si porta al terzo posto a un punto dal Milan che ha perso in casa contro il Sassuolo. Andrea Agnelli ha avuto il coraggio di farsi vedere in tribuna. In attesa di Roma-Atalanta e Napoli-Lazio di domani.

L’Inter pareggia 1-1 sul campo di la Spezia e va a più dieci sul Milan a sei giornate dal termine.

Inter 76

Milan 66

Juventus 65

Atalanta 64

Napoli 60

Lazio 58

La novità della serata è che la vittoria del Cagliari a Udine riapre la zona retrocessione. Il Benevento pareggia 2-2 in casa del Genoa e il Torino 1-1 a Bologna.

Fiorentina 33

Genoa 33

Spezia 33

Torino 31

Benevento 31

Cagliari 28

Parma 20

Crotone 15