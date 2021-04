La Ferilli offre all’operaio licenziato i suoi legali, lui risponde: «Grazie, ma mi difendo sa solo»

E’ di qualche giorno fa la notizia dell’operaio licenziato da Arcelor-Mittal per aver condiviso su Facebook un post relativo alla fiction Mediaset “Svegliati amore mio”, sui disastri provocati dall’inquinamento dell’Ilva. Oggi i quotidiani raccontano che l’attrice protagonista della serie, Sabrina Ferilli, gli ha offerto il supporto dei suoi legali per difendersi. Riccardo Cristello, però, (questo il nome dell’operaio), ha declinato l’offerta.

«All’offerta di Sabrina, di provvedere alla mia assistenza legale ho risposto con un “no grazie” perché posso già contare sull’avvocato dell’Usb. Ma la telefonata mi ha fatto molto piacere, perché da qualche giorno vivo con un macigno addosso: mi trovo fuori dall’azienda con una moglie, due figli e un mutuo da pagare solo perché ho condiviso un post come molti di noi fanno ogni giorno, magari manco leggendoli, come una catena di Sant’Antonio. Sabrina la pensa come me: il suo sostegno mi è parso sincero, non lo ha fatto per senso di colpa per la mia situazione a causa della sua fiction. Lo ha fatto perché ritiene ingiusto che si possa licenziare per un post che invita a vedere una

fiction».