Il Milan voleva la Superlega e ora rischia di perdere la Champions a causa di Raspadori

Il Sassuolo di De Zerbi si vendica e vince in rimonta a San Siro. Adesso i rossoneri – dopo il golpe fallito – potrebbero finire in Europa League

La vendetta è un piatto che va servito freddo. De Zerbi e il Sassuolo, invece, lo hanno servito piuttosto caldo. Ieri – in pieno marasma Superlega – De Zerbi aveva detto che avrebbe voluto non giocare contro una squadra che aveva dato l’ok a partecipare alla Superlega. E stasera il Sassuolo si è vendicato. Ha battuto in rimonta 2-1 il Milan a San Siro e adesso la squadra di Pioli non è più cosi sicura di entrare tra le prime quattro e quindi in Champions. Per ora resta secondo a 66 punti. Il Napoli – quinto – è a 60.

E chi ha abbattuto il Milan che avrebbe voluto giocare nella lega dei ricconi? Tal Giacomo Raspadori, 21 anni, di Bentivoglio, 34 presenze in Serie A e fino a stasera sei reti segnate. Adesso sono otto. È entrato nella ripresa e ha ribaltato il match.

Il Sassuolo ha riportato il Milan sulla terra. Sarebbe stata bella la vita di incassare sempre una barca di soldi senza conquistarseli sul campo. E invece il putsch è fallito. Si sono affidati a dilettanti allo sbaraglio – Florentino Perez e Andrea Agnelli – e adesso il Milan (che era passato in vantaggio nel primo tempo con Calhanolglu) rischia di passare dalla Superlega all’Europa League.