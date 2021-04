I giocatori del Leicester fanno festa e poi si nascondono al buio, ma l’allenatore li scopre

Il Sun racconta la serata di trasgressione, tra cambi di abitazione e nascondigli dalle forze dell’ordine. Ma Rodgers ha scoperto i giocatori coinvolti

Le restrizioni per limitare la diffusione del Covid sono alla base di storie di trasgressione che diventano sempre più curiose. Il fenomeno riguarda anche altri paesi, dove i giocatori trovano gli espedienti più vari per non essere scoperti mentre trascorrono le serate con gli amici.

Il Sun racconta che Maddison, Barnes, Choudhury e Perez del Leicester hanno trascorso la serata di sabato a casa di quest’ultimo insieme ad altre 18 persone, alle quali era stato vietato l’uso del telefono. Brendan Rodgers però è venuto a sapere di questa festa e ha scritto ai giocatori di fare rientro immediatamente alle rispettive abitazioni. Nel frattempo i vicini di casa, infastiditi dalla musica, hanno chiamato le forze dell’ordine. In pochi minuti, gli ospiti della festa sono saltati sui taxi e si sono trasferiti a casa di Choudhury dove hanno proseguito.

I giocatori invece sono rimasti da Perez ma hanno spento le luci. Così quando gli agenti sono arrivati, non hanno ritenuto necessario intervenire. A parte l’infortunato Barnes, gli altri tre calciatori sono stati estromessi dalla sfida col West Ham.

Il Sun poi ha svelato qualche dettaglio della festa: la maggior parte degli invitati erano ragazze, filtravano delle luci colorate dall’appartamento e alcuni residenti sono stati svegliati dai rumori degli invitati durante il trasferimento di abitazione. Il Leicester ha fatto sapere che i giocatori si sono scusati per la mancanza di giudizio e si valuterà se prendere ulteriori provvedimenti.