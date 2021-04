Hertha in quarantena, la Bundesliga rinvia tre partite (e nessuno fa ricorsi per vincere a tavolino)

Senza fare troppe storia, saltano tre match. Con i berlinesi invischiati nella lotta-retrocessione. La Federcalcio: “Può accedere, niente di strano”

Il processo decisionale è lineare, logico. L’Hertha Berlino è in quarantena fino al 29 aprile per alcuni positivi al Covid. La German Football League, quindi, ha deciso di rinviare le tre partite che avrebbe dovuto giocare la squadra di Berlino in queste settimane, contro il Friburgo, lo Schalke e il Mainz. La DFL, la Federcalcio tedesca, ha accolto la richiesta del club: “Le nuove date di gioco dovrebbero essere annunciate nella prossima settimana”, ha detto.

Nessuno ha fatto ricorso. né a uno tantomeno a tre gradi della giustizia sportiva per ottenere la vittoria a tavolino, nessuno ha blaterato di sacri Protocolli. Nessuno ha parlato di campionato falsato. Un mondo assurdo, la Germania.

Eppure l’Hertha è in piena lotta per non retrocedere. “Ovviamente penseremo a come riprogrammare queste partite. È una sfida”, ha detto il boss dellla Federcalcio Christian Seifert a “Bild live”. “Ma è anche chiaro che una del genere può accadere, in questo periodo”.