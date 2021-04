“Gli arbitri ce l’hanno con noi, basta”. E i proprietari del Würzburger tolgono la sponsorizzazione alla Federcalcio

Fischer, sponsor della DFB e della nazionale, ha annunciato la risoluzione dei contratti dopo una serie di errori arbitrali, undici: “Ormai ho perso la speranza di avere un equo trattamento, e non vi pago più”

I proprietari del Würzburger Kickers, squadra che milita nella serie B tedesca, sono anche uno dei main sponsor della DFB, la Federcalcio tedesca. Solo che gli arbitri, dicono, si stanno accanendo su di loro, e allora sai che c’è? Vi togliamo i soldi della sponsorizzazione. Il succo è: se ci danneggiate non vi paghiamo più.

Thorsten Fischer, proprietario della Flyeralarm, società tipografica online, ha comunicato che rescinderà i suoi contratti con la Federcalcio tedesca, dopo aver contato la bellezza di “11 errori arbitrali contro di noi”, di cui l’ultimo nell’1-1 contro il Norimberga

“Dopo undici decisioni sbagliate decisive oggi do avviso in anticipo – con tutta serenità e senza emozione – di risoluzione di tutti i contratti con la DFB . Si tratta della completa sponsorizzazione per la nazionale e la DFB”, si legge nel comunicato riportato dallo Spiegel.

Flyeralarm è anche sponsor principale della Bundesliga femminile. Ma quello è un contratto che resterà in piedi. “Il tema della Bundesliga femminile, e vorrei sottolinearlo esplicitamente, lo consideriamo ed esaminiamo separatamente”, ha detto Fischer. “Perché le donne in questa associazione dominata dagli uomini, la DFB, non possono farne a meno. Flyeralarm continua ad avere un grande cuore per il calcio femminile”.

“Ho perso sia la mia fiducia che la speranza nella parità di trattamento, e in una seria condotta aziendale”, ha detto Fischer”.