E arriva anche il tweet di De Laurentiis: “partita dominata, bravi tutti”

Sono diventati l’unica forma di comunicazione del Napoli dopo la felicissima scelta di abbracciare il silenzio stampa

È diventato ormai un appuntamento immancabile. La partita non è conclusa senza il tweet di Aurelio De Laurentiis che battezza la vittoria per 2-0 sul campo del Torino. “Partita dominata. Bravi tutti!”.

I tweet di De Laurentiis sono diventati l’unica forma di comunicazione del Napoli, lo sono diventati all’indomani della felicissima scelta di abbracciare il silenzio stampa e quindi di sottrarre a Gattuso quel lo spazio in cui nel breve volgere di 5 minuti era capace di procurare danni di settimane.

È anche divertente come gli aedi di Gattuso interpretino i tweet presidenziali. Certo è una comunicazione primitiva, ma forse non siamo pronti per una comunicazione contemporanea.