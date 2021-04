Donnarumma ha rifiutato un quinquennale da 8 milioni dal Milan perché ne vuole 12

Sky Sport fa il punto della trattativa: il portiere e il suo agente Mino Raiola non scendono a compromessi, i rossoneri intanto hanno trovato il sostituto

La trattativa tra il Milan e Gianluigi Donnarumma per il rinnovo di contratto non procede bene. Sky Sport fa il punto della situazione: i rossoneri hanno fatto diverse proposte al portiere e al suo agente, Mino Raiola, arrivando ad offrire un quinquennale da 7 milioni all’anno più uno di bonus in caso di qualificazione in Champions, che è stato rifiutato.

Donnarumma e Raiola infatti chiedono 12 milioni e la garanzia di giocare la Champions, e non hanno intenzione di scendere a compromessi. Allo stesso tempo, anche il Milan ritiene di aver raggiunto il limite massimo per un’offerta congrua e per questo motivo si è cautelato bloccando il portiere del Lille, Mike Maignan. I rapporti tra i due club sono ottimi, come conferma l’operazione Leao chiusa due anni fa, ed Elliott ha interessi nella società francese.

Qualora la trattativa non dovesse concludersi bene, la Juventus segue con attenzione la possibilità di prendere il portiere a parametro zero, ma per farlo dovrebbe cedere prima Szczesny.