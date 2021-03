Napoli, le scelte verso la Roma: Gattuso cambia poco

Sky Sport riferisce la probabile formazione del Napoli: quasi confermata in blocco la squadra che battuto il Milan, con poche eccezioni

Squadra che vince non si cambia, dice il proverbio, e per questo Gennaro Gattuso non ha intenzione di stravolgere l’undici che è stato capace di vincere sul campo del Milan nello scorso di turno di campionato.

Stando a quanto riporta Sky Sport, il Napoli si schiererà contro la Roma con Ospina in porta e la linea difensiva composta da Hysaj e Mario Rui sugli esterni (Di Lorenzo è squalificato), mentre Manolas riprende il suo posto al fianco di Koulibaly.

A centrocampo agiranno Fabian Ruiz, Zielinski e Demme. Il tridente sarà formato da Politano, Mertens e Insigne.

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.