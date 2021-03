Moggi e i rinvii per Covid: la Figc si è dimenticata di difendere il protocollo davanti al Coni

Su Libero fa risalire la causa del caos a Juve-Napoli. Da allora il protocollo è stato assorbito interamente dalla volontà delle Asl

Su Libero, Luciano Moggi commenta il rinvio di Inter-Sassuolo per Covid, mettendolo in relazione con la situazione della Juventus. E, naturalmente, tirando in ballo l’ormai famosa partita Juventus-Napoli.

Moggi si chiede come mai la Juve, con tre titolari positivi, fu costretta, a suo tempo, a presentarsi comunque a San Siro contro l’Inter.

“Nell’occasione nessuna Asl intervenne e l’Inter vinse il Derby d’Italia, alla faccia della regolarità del campionato. A chi addossare la colpa di tanta confusione? Non ci sono dubbi che la situazione si complicò quando il Napoli non si presentò a Torino, per giocare all’Allianz contro la Juve, perché impedito a partire da un ordine della Asl campana. La Figc applicò allora il regolamento con il 3-0 a tavolino a favore della Juve, difendendone anche il comportamento. Però poi, a seguito del ricorso del Napoli, si dimenticò di andare a difendere il protocollo anti Covid davanti al Collegio di Garanzia del Coni che ribaltò completamente la sentenza del giudice sportivo della Figc. Eppure quel protocollo era predisposto dalla Figc e accettato da tutte le società. Da allora il caos, con il protocollo anti-Covid assorbito interamente dalla volontà delle Asl”.