Lo Zenit offre gratis il vaccino Sputnik V ai suoi tifosi

La campagna per favorire i tifosi e le vaccinazioni prevede che chiunque acquisti un biglietto per una gara casalinga potrà ricevere l’iniezione prima della partita

La squadra di calcio russa dello Zenit San Pietroburgo ha varato una nuova campagna “vaccinati allo stadio”, per favorire le vaccinazioni per il Covid offrendola gratis ai tifosi che compreranno un biglietto per le partite casalinghe. Le prime dosi sono state inoculate già il 13 marzo, prima del match contro l’Akhmat Grozny. In Russia, infatti, è già possibile andare allo stadio, con gli impianti aperti ai tifosi vaccinati.

“Il vaccino Sputnik V sarà disponibile per tutti i presenti al match al di sopra dei 18 anni. Per favore portate con voi il passaporto e la tessera sanitaria, vi verrà richiesto di essere visitati da un medico per l’approvazione alla vaccinazione”

In pratica fino a fine stagione si potrà ricevere il vaccino Sputnik V a patto di essere maggiorenni e avere il parere positivo del medico. Le inziezioni verranno effettuate al terzo anello della tribuna C dello stadio