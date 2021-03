L’Asl Napoli 1: «Non fate le file alla Mostra in attesa dei vaccini residui, faremo liste di riserva»

Il Commissario aveva annunciato la possibilità di somministrare le dosi in più a chiunque fosse disponibile. Il pericolo di folla in attesa fuori ai centri vaccinali era evidente

La circolare del neocommissario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Figliuolo, si prestava a varie interpretazioni. La più immediata: se a fine a giornata sono rimasti dei vaccini, vengono somministrati a… chi c’è in quel momento.

Obiettivo della disposizione del governo è quello di evitare sprechi “ottimizzarne” l’utilizzo senza buttare dosi. Ma il dubbio che si creino file di “questuanti” fuori ai centri vaccinali non è così sventato. Tanto che l’Asl Napoli 1 ha deciso di pubblicare una rilasciare una nota per invitare i cittadini “a non stazionare nei pressi del centro vaccinale della Mostra d’Oltremare o di qualunque altro centro di competenza Asl” “nella speranza di beneficiare di dosi in eccesso”.

Niente file improvvisate quindi. Il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva spiega che finora c’è stata una “preparazione puntuale dei quantitativi necessari alle somministrazioni giornaliere”. E che se dovessero restare dosi residue non conservabili l’Asl le sommimnistrerà “su chiamata diretta ai soggetti già in piattaforma, rispettando le categorie e la cronologia di adesione“.

Per questo motivo, “per garantire la massima trasparenza si è dato mandato alle articolazioni aziendali competenti di predisporre fin da domani liste di riserva compilate con i nominativi di cittadini già preallertati e già registrati in base a criteri di appartenenza a fasce o categorie indicate nel piano vaccinale”.