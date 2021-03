Gazzetta: il peggio è oramai alle spalle

Nonostante la discontinuità nei risultati e le polemiche che ne sono seguite, è riuscito a non allontanarsi dal quarto posto e dalla Champions

Il Napoli ammirato a San Siro contro il Milan autorizza all’ottimismo secondo la Gazzetta dello Sport. Il ritorno alla vittoria in trasferta ha riportato il Napoli in piena corsa per la qualificazione in Champions.

I successi con Bologna e Milan hanno dimostrato che il peggio è alle spalle, ormai

Gattuso ha recuperato gli uomini che mancavano al suo organico, decisivi i rientri di Koulibaly, Fabian, Mertens e Osimhen

E nonostante la discontinuità nei risultati e le polemiche che ne sono seguite, è riuscito a non allontanarsi dal quarto posto.

Adesso ci sono una serie di scontri diretti per conquistare il quarto posto che è lì a soli due punti