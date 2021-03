Gazzetta: De Laurentiis prende in considerazione Simone Inzaghi per il post Gattuso

De Laurentiis continua a lavorare per il futuro della panchina del Napoli. Tra i tanti nomi venuti fuori, scrive la Gazzetta dello Sport, c’è anche quello del tecnico della Lazio, Simone Inzaghi (come scritto dal Napolista due settimane fa).

“Intanto De Laurentiis sta ponderando sulla scelta più importante, il tecnico. E fra questi è tenuto in considerazione pure Simone Inzaghi. Il patron azzurro aspetta di capire se rinnoverà effettivamente con la Lazio, per evitare problemi con Lotito. Ma l’opzione è rinviata a fine stagione quando sarà chiaro chi andrà in Champions. Perché questo torneo, e non solo per il Napoli, può finire bene, ma anche in modo orrendo”.