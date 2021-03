Crosetti e l’Italia fuori dall’Europa: colpa di costruzioni dal basso e palloni che neanche tra ragazzini

Su Repubblica: “Forse qualcosa di profondo non funziona quando si perde il controllo delle procedure fondamentali”

A meno di un miracolo da parte della Lazio, stasera tutte le italiane saranno fuori dalla Champions, scrive Maurizio Crosetti su Repubblica.

“Siamo (quasi) eliminati dall’Europa per i gol gentilmente offerti da Inter, Juve, Lazio, Atalanta. Banalità, distrazioni, costruzioni dal basso, strambi palloni orizzontali come neanche tra ragazzini, rigori a pioggia. Forse qualcosa di profondo non funziona quando si perde il controllo delle procedure fondamentali”.