Chiama l’avversario “fottuta scimmia”, poi viene pestato nel tunnel (VIDEO)

Il difensore dello Slavia Praga Ondrej Kudela è stato “pestato a pugni e lasciato sanguinante nel tunnel”. Non prima di aver sussurrato all’orecchio del centrocampista dei Rangers Glen Kamara “fucking monkey”, “fottuta scimmia”. O almeno questa è l’accusa che lo stesso giocatore di colore e i suoi compagni hanno immediatamente rinfacciato a Kudela nel parapiglia scatenatosi durante il match di Europa League.

Nel video si vede (e si ascolta) chiaramente ciò che è accaduto in campo, ma non il seguito nel tunnel verso gli spogliatoi.

Clearly hear what went on from Kamara and Zungu here. Disgusting behavior from the Slavia player. pic.twitter.com/AgP0NqRobr

— Jersey Ger (@NYCRFC) March 19, 2021