Spunta un video di Maradona dopo l’operazione: «Sono ammaccato, ma va bene»

Lo ha pubblicato Crònica Tv. Diego viene ritratto mentre mangia una minestra. Si rivolge al medico Luque: “Sai che non mi piacciono le intimità, ma quando sono con brave persone esco dalla mia tana”

Crònica Tv ha mandato in onda un video in cui Maradona si mostra dopo l’operazione per rimuovere l’ematoma subdurale. Diego parla dalla casa nel quartiere di San Andrès de Tigre. Guarda nella telecamera e dice:

“Sono ammaccato, ma va bene”.

Parla con il suo medico, Leopoldo Luque. E’ a lui che sarebbe stato indirizzato il video. Maradona gli dice:

“Sai che non mi piacciono le intimità, ma quando sono con brave persone esco dalla mia tana. Un bacio, Luque…”.

Accanto a lui, la ex compagna, Verónica Ojeda. Diego mangia, qualcosa che assomiglia ad una minestrina. Ha lo sguardo un po’ appannato, ma sembra di buon umore. Sullo sfondo appare Romina Milagros Rodríguez.