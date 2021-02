Sconcerti su Conte e Agnelli: litigate pure, non siete di esempio per nessuno

Mario Sconcerti, ha commentato su calciomercato.com la vicenda tra Agnelli e Conte

“Vorrei rassicurare Agnelli, Conte e anche Bonucci che leggo dispiacersi per i litigi di Torino: possono fare quello che vogliono, mandarsi a quel paese all’infinito, non arriveranno mai a essere un cattivo esempio. Perché non sono per natura nessun esempio. Hanno un ruolo che serve ad altro”.