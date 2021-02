Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito: il francese ha dato la sua disponibilità per passare dal Cagliari al Crotone, sempre in prestito

Il Cagliari aveva dato il via libera alla cessione, il Crotone lo vuole per rinforzare l’attacco: alla fine Adam Ounas ha dato il suo ok e giocherà la seconda parte di stagione con la squadra di Stroppa sempre in prestito. A riportarlo è Gianluca Di Marzio sul suo sito.