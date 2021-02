Morte Maradona, spuntano nuovi messaggi: «Non smette di dormire, è gonfio, molto gonfio»

Su Diario Olè i dialoghi tra Luque, lo psichiatra Cosachov e lo psicologo Diaz. «Il suo compleanno sta arrivando. Bisogna ridurre il farmaco in modo da poterlo rendere presentabile».

Emergono nuovi dettagli raccapriccianti sugli ultimi giorni di vita di Diego Armando Maradona. La Procura che indaga sulla sua morte ha trovato nuovi messaggi tra il neurochirurgo Leopoldo Luque, lo psichiatra Agustina Cosachov e lo psicologo Carlos Diaz, i tre personaggi principali al centro dell’indagine.

A riportare i contenuti dei messaggi è Diario Olè.

Il 26 ottobre, Luque scrive a Cosachov:

«Matías Morla vuole un certificato che dica che Diego si orienta nel tempo e nello spazio».

Lo psichiatra risponde:

«Si orienta? Haha…».

Segue la risposta di Luque:

«Beh, tu dici che quando l’hai visto, l’hai visto bene».

Il certificato arriva, datato 20 ottobre, ma è già noto che lo psichiatra, a quella data, non aveva visitato Diego.

Al 29 ottobre risale un altro messaggio:

«Il suo compleanno sta arrivando. Bisogna ridurre il farmaco in modo da poterlo rendere presentabile».

Due giorni dopo, Diego appare allo stadio per la partita del Gymnasia, ed è evidente a tutti che non è in buone condizioni. Poi arriva il momento del ricovero in ospedale, dove viene operato per l’ematoma subdurale. E, in seguito, in trasferimento a San Andrés de Tigre. E’ durante la sua permanenza nella nuova casa che dalle chat spuntano altre rivelazioni.

Nella settimana tra il 15 e il 19 novembre, si inizia a notare un peggioramento delle condizioni di Maradona. Nei messaggi delle persone coinvolte si legge:

«Non smette di dormire», «ha un russare preoccupante, ha un respiro con uno strano rumore», “è gonfio».

Il 23 novembre, due giorni prima della morte, ancora un messaggio:

«Ha dormito per due giorni. E’ gonfio, molto gonfio».