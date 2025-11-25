A cinque anni dalla morte, Diego non trova pace. El Mundo intervista il suo amico Israelit che accusa lo staff medico che lo seguiva: «Hanno nascosto che era cardiopatico. Quella era la pillola più importante»

Maradona «è stato ucciso, non gli davano più la pillola per il cuore». Il mistero dei milioni di dollari che il Messico gli dava in nero

Sono cinque anni che Diego Armando Maradona è morto. E ancora il processo è in alto mare. El Mundo dedica un lungo articolo a Diego e alle traversie giudiziarie. Comincia ricordando i fratelli Gallagher l’altra sera al Monumental del River Plate cantare e gridare “Olé, olé, olé… Diego, Diego!” con 85mila spettatori.

La folla ha urlato, si è commossa e ha pianto nel più grande stadio di calcio del Sud America, nel quinto anniversario della morte del più grande idolo sportivo del Paese. O forse semplicemente il più grande idolo? Un idolo che non riesce a trovare pace.

El Mundo sente un amico di Diego, Mariano Israelit.

«Per me è stato un omicidio», ha detto a El Mundo Mariano Israelit uno dei migliori amici di Maradona, morto il 25 novembre 2020, pochi giorni dopo aver compiuto 60 anni.

Se si è trattato di omicidio, gli assassini sono stati i suoi medici e coloro che hanno circondato Maradona negli ultimi anni della sua vita. Ed è proprio questo che un processo penale, iniziato bene ma sorprendentemente ribaltato, sta cercando di stabilire.

El Mundo ricorda che una dei giudici è stata rimossa dall’incarico, si tratta di Julieta Makintach che di nascosto aveva partecipato alla realizzazione del documentario “Giustizia Divina”.

Scrive El Mundo:

Makintach è figlia di un giudice rinomato e stava costruendo una promettente carriera, ma ha gettato tutto all’aria per inseguire fama e denaro. Nulla che sembri fuori luogo in un universo alla Maradona che consuma e fa impazzire molti di coloro che gli si avvicinano.

«Per me è stato un omicidio», insiste Israelit, che ha recentemente pubblicato un libro, “L’amico di Dio”. Un amico che punta il dito contro Leopoldo Luque il medico responsabile della salute di Maradona, Agustina Cosachov la psichiatra, e il variegato e chiaramente sgradevole entourage dell’idolo argentino.

Prosegue El Mundo:

Israelit pronuncia una parola, “Cuba”, e la conversazione torna all’isola caraibica del 2001, un momento cruciale nella vita di Maradona. Fu ricoverato alla clinica La Pradera per riprendersi dalla dipendenza da cocaina. Emerse da quel calvario e si ricostruì sia finanziariamente che moralmente prima di inciampare di nuovo, molti anni dopo.

Erano le 3:30 del mattino di quella notte del 2001, e alla periferia dell’Avana, una palma piegata dalla forza dell’uragano Michelle minacciava l’integrità di una casa. Maradona chiamò il numero privato di Fidel Castro e gli disse che la sua stanza stava per essere distrutta. “Dieci minuti dopo, arrivarono quattro operai per abbattere la palma”, ricorda oggi Israelit. “E sapete come reagì Diego? Guardò noi tre amici che eravamo con lui e disse: ‘Vedete? È vero che Fidel è mio amico!'”

La pillola per il cuore

Durante quei giorni trascorsi insieme a Cuba, Israelit ha confermato che tra i tanti farmaci che Maradona assumeva, ce n’era uno che non avrebbe mai dovuto dimenticare: “La pillola per il cuore. Il suo medico, il dottor Alfredo Cahe, ci ha detto che non avrebbe mai dovuto smettere di prenderla. Prendeva dalle 10 alle 12 pillole al giorno per la ritenzione idrica, la memoria e così via. Ma la più importante era la pillola per il cuore”. Luque non gliela prescrisse, dice Israelit: “L’autopsia non ha mai rivelato che stesse assumendo farmaci per il cuore”.

Nel 2020, poco prima della sua morte, il campione del mondo del 1986 abbracciò le spalle di Israelit che ricorda Diego sussurrargli all’orecchio: “Non abbandonarmi, non lasciarmi solo”. È questo che il processo penale cerca di stabilire: se Maradona sia stato lasciato solo e se questo abbia causato la sua morte. Il processo riprenderà da zero il 17 marzo.

Israelit, che ha riferito alla televisione argentina di aver ricevuto minacce di morte, aggiunge che il destino dei milioni di dollari presumibilmente scomparsi rimane un mistero. Questo denaro proveniva in gran parte dal Messico durante l’anno in cui Maradona ha allenato i Dorados de Culiacán, ma anche da rapporti commerciali con il regime venezuelano di Nicolás Maduro e negli Emirati Arabi Uniti. Questo denaro fu versato a Maradona in nero.

“Quando Diego tornò dal Messico, da Dorados, venne a mangiare un barbecue e ci disse che aveva più di 100 milioni di dollari. Eravamo felici, pensando a come vivevamo a Cuba”, ha spiegato Israelit.