Il Comune di Napoli ha approvato il progetto di riqualificazione di Largo Maradona

Arriva una svolta per le sorti di Largo Maradona e ad annunciarla ci ha pensato direttamente il Comune di Napoli.

Largo Maradona, pronto il progetto di riqualificazione

Si legge sul profilo ufficiale del Comune di Napoli:

Largo Maradona, approvato il progetto in Giunta: lo spazio ai Quartieri Spagnoli diventa un’area pubblica attrezzata.

“La Giunta comunale di Napoli, su proposta della Vicesindaca e Assessora all’Urbanistica Laura Lieto, ha approvato il progetto per la realizzazione di un’attrezzatura di quartiere ad uso pubblico. L’intervento interesserà l’area scoperta di circa 197 mq situata all’angolo tra via Emanuele De Deo e vico Concordia, nota appunto come ‘Largo Maradona’ per la presenza del celebre murale dedicato al campione argentino.

L’area sarà completamente riqualificata grazie a un’iniziativa privata assoggettata a uso pubblico. Il progetto prevede il superamento delle barriere architettoniche attraverso una nuova pavimentazione uniforme in pietra lavica e l’installazione di arredi urbani, tra cui panchine, fioriere, pergolati ombreggianti e chioschi amovibili. Saranno inoltre effettuati interventi di ripristino dei muri perimetrali e del cancello storico, oltre all’installazione di un nuovo impianto di illuminazione.

L’accordo prevede: accesso libero e gratuito per tutti i cittadini per l’intera giornata; gestione e manutenzione (pulizia, custodia e utenze) a totale carico dei privati proponenti, senza alcun onere per l’Amministrazione Comunale; uso pubblico perpetuo, garantendo al quartiere un nuovo polmone sociale regolamentato in modo analogo ai parchi pubblici cittadini.”